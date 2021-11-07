Преступники остались на ночь в подсобке кировского магазина

Двое злоумышленников планировали беспрепятственно разорить торговую точку и скрыться, но сработала сигнализация.

На вызов в магазин на улице Чернышевского, который уже пару часов как должен быть закрыт, явились бойцы кировской Рос гвардии. Снаружи они не нашли следов взлома, но заметили людей в помещении и вызвали хозяина торгового объекта.

Владелец открыл магазин и вместе со стражами правопорядка осмотрел помещение. К моменту обнаружения преступники успели взломать кассу, но скрыться им не удалось, поэтому они опять вернулись в подсобку. От туда их и вывели и доставили в отдел полиции.

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