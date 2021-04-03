Президент ФХМР рассказал о перспективах развития хоккея с мячом в Кирове

В течение двух дней в Кирове гостила делегация из Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) во главе с президентом Борисом Скрынником. Основной пункт программы – встреча с председателем правительства области Александром Чуриным, на которой были рассмотрены вопросы развития этого вида спорта в городе и регионе.

После встречи Борис Скрынник дал интервью «Кировской правде».

— Такой представительной делегации из ФХМР в Кирове не было давно. Чего ждёте от поездки?

Мы давно следим за ситуацией в «Родине». Команда была одним из лидеров российского хоккея, но затем наступил спад. Радует, что руководство региона обратило на неё внимание, и, надеюсь, ситуация начнёт налаживаться. Мы со своей стороны готовы оказать помощь в возрождении команды – разработать «дорожную карту», где пропишем наши совместные действия.

Отмечу, что инициатором нашей поездки был лично председатель правительства области Александр Чурин. Когда вопросы решаются на таком уровне, есть уверенность в том, что всё будет хорошо.

Мы изучили клубную инфраструктуру. Скажу прямо: в Кирове назрел вопрос о строительстве крытого стадиона. Мы играем для болельщиков, а им нужны комфортные условия. Сейчас «крытки» появились во многих городах, и там люди с удовольствием ходят на матчи. Так должно быть и в Кирове.

— Минувший чемпионат получился интересным – и групповой этап, и серия плей-офф. Когда есть конкуренция — всегда хорошо.

Но турнирная таблица меня интересует в последнюю очередь. Главное – развитие нашего вида спорта. И здесь тоже есть позитив — в клубах появляются амбициозные руководители и тренеры, которые ставят высокие задачи и создают условия для их выполнения (финансирование, инфраструктура, эффективно проведённые сборы). Хорошие результаты – итог их слаженной работы. Если в этом плане всё в порядке – команда будет наверху.

— Насколько тяжёлым получился сезон с учётом коронавирусных ограничений?

— Несмотря на сложности, мы провели практически все внутренние соревнования. Да, поначалу пришлось играть без зрителей, но ближе к концу сезона болельщики на трибунах появились – в отличие от других стран.

Единственный минус — сдвинулись сроки чемпионата мира в Иркутске. Сейчас он запланирован на октябрь. Верю, что ситуация с коронавирусом улучшится, и он состоится.

— Межсезонье только началось, но уже произошло несколько интересных переходов. Как их оцените?

— Каждый спортсмен выбирает место, где ему лучше. Но мне, как президенту федерации, хотелось бы, чтоб в клубах играло как можно больше местных воспитанников. Так, к слову, было всегда, наглядный пример – Киров, где традиционно опирались на своих хоккеистов. Это привлекает болельщиков, так создаются традиции.

Если вести селекцию, то только точечную. Когда же идёт массовая покупка игроков за огромные деньги, это не совсем правильно…

Фото ФХМР