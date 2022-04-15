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Президент поручил регионам поддержать «Сильные идеи»

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Новости, Общество

Кировчане могут принять участие во всероссийском форуме.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение главам регионов принять активное участие в организации и проведении форума «Сильные идеи для нового времени» в 2022 году.

Форум организован Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и фондом Росконгресс. Его главная задача — создать постоянно действующую платформу, где любой житель России может предложить свою идею по развитию страны и получить поддержку.

Участники форума могут проработать собственную идею, представить её и получить обратную связь от экспертного сообщества, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта.

— Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он пройдет летом 2022 года. Планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания продемонстрировать 10 из них руководству страны, – говорят организаторы проекта.

До 22 апреля на крауд-платформе ideas.roscongress.org принимаются заявки по 7 направлениям. На сегодня зарегистрировано свыше 13 тысяч участников и подано более 4,3 тысяч идей.

— Форум «Сильные идеи для нового времени» — это и возможность для каждого проявить себя, показать, на что ты способен, воплотить в реальность свои разработки, проекты. Это и возможность для государства, для ученых, инженеров, конструкторов, IT-специалистов – увидеть, может быть, выдающиеся проекты, представляющие собой новое слово в науке, технике, – и поддержать эти проекты, сделать так, чтобы они служили обществу, – отмечает губернатор Кировской области Игорь Васильев. – Для меня как руководителя комиссии Госсовета по направлению «Образование» это особенно важно, поскольку форум предполагает участие молодежи – от 16-ти лет. То есть это и старшеклассники, и студенты. У нас много ребят думающих, серьезно занимающихся по разным направлениям в разных сферах жизни. Уверен, им есть что показать и рассказать. Пусть их первые шаги в мире изобретений, творчества будут уверенными и успешными.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, все стратегические национальные цели, которые поставлены на период до 2030 года, должны быть достигнуты страной.

– Мы должны нацелить себя на достижение ощутимых результатов в интересах граждан, – поставил задачу глава государства. – Очевидно, что потребуется донастроить наши программы. Здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. Каждый гражданин России сможет представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие своего города, региона и страны в целом.

Напомним, первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тысяч идей, поступивших на крауд-платформу форума, экспертами отобрана 1000 проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

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Тамара Полыхаева