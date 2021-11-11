Президент присвоил кировским аграриям почетное звание

Указом президента кировским аграриям присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»:

— Марине Михониной, оператору машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Березниковский» Куменского района;

— Елене Прокашевой, оператору машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Знамя Ленина» Куменского района;

— Любови Рахмадеевой, оператору машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Красное Знамя» Куменского района;

— Александру Семушину, бригадиру комплексной бригады сельскохозяйственной артели (колхоза) имени Ленина Зуевского района;

— Владимиру Шулаеву, председателю сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Красное Знамя» Куменского района.

Кроме того, почётное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» присвоено Веронике Худяковой, оператору молокохранилища закрытого акционерного общества «Кировский молочный комбинат» и Николаю Чудайкину, главному инженеру закрытого акционерного общества «Кировский молочный комбинат».