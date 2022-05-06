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Президент присвоил почетное звание гендиректору агрофирмы «Смаиль»

Вадим Шабалин Новости, Главное, Общество

Указом президента РФ генеральному директору АО «Агрофирма «Смаиль» Ильгизу Бурханову присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Ильгиз Фасхутдинович Бурханов родился 22 января 1964 г. в д.Новая Смаиль Малмыжского района.

Трудовая деятельность:

  • 1985-1985 гг. — совхоз «Мирный», помощник комбайнера;
  • 1985-1986 гг. — Малмыжский райсельхозхимия, тракторист;
  • 1986-1986 гг. — Рожкинская средняя школа, учитель физкультуры;
  • 1987-1987 гг. — Нововятский лыжный комбинат, тракторист;
  • 1987-1990 гг. — колхоз им. Ленина Афанасьевского района, дояр, строитель;
  • 1990-1998 гг. — совхоз «Мирный» (с 1997 — колхоз «Мирный») Малмыжского района, животновод;
  • 1998-2004 гг. — ОАО «Стратег» Вятскополянского района, директор по заготовке скота, исполнительный директор;
  • с 2002 г. по настоящее время — ООО «Малмыжский маслозавод», генеральный директор;
  • с 2004 г. по настоящее время — АО Агрофирма «Смаиль», генеральный директор.

Депутат Законодательного Собрания Кировской области.

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Вадим Шабалин