Президент РФ внёс кандидатуру нового главы МЧС

Владимир Путин предложил Совету Федерации согласовать Александра Куренкова на должность нового главы МЧС.

О кандидате известно, что он занимает должность помощника директора Росгвардии, служил в Федеральной службе охраны. По утверждению источника РБК, работал в должности старшего адъютанта Путина. Имеет звание генерал-майора.

Сейчас исполняет обязанности руководителя МЧС полковник внутренней службы Александр Чуприян, заменивший погибшего в сентябре из-за несчастного случая Евгения Зиничева.

На скриншоте с readovka.news: Александр Куренков.