Президент РФ провёл беседу с врио губернатора Кировской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области назначен Александр Соколов. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Ранее Игорь Васильев сообщил, что в связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, принял решение оставить пост и продолжить работу на федеральном уровне. Он также поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу.

Сегодня Путин провёл встречу с Соколовым, где обсудил его познания о Кировской области. Диалог опубликован на kremlin.ru. Президент начал с биографии Соколова – сотрудника его администрации.

Начинал будущий врио губернатора трудовую деятельность воспитателем группы продлённого дня, затем учителем истории в школе Костромской области, по диплому. Закончил аспирантуру в МГИМО. Работал затем заместителем губернатора по внутренней политике, курировал культуру, культурное наследие и молодёжь. В работу входило взаимодействие со всеми муниципалитетами, политическими партиями, общественными организациями.

На вопрос Путина о направлениях работы в Кировской области Соколов ответил, что изучает регион.

– Не скажу, что знаю назубок все проблемы, которые там есть, но я понимаю, что это и серьёзный лесопромышленный комплекс, это и промышленные предприятия, тяжёлая промышленность. Есть интересный опыт и сельского хозяйства, и строительства, – сказал он. – Думаю, что сможем вместе с людьми, которые там работают, вместе с предпринимателями, вместе с главами муниципальных образований решить многие вопросы.

Путин поддержал слова о взаимодействии с местными жителями. Напутствовал знать назубок проблемы и перспективные направления области. Этому должен способствовать опыт работы и связи в президентской администрации.

– Я думаю, что опираться нужно на инициативу людей, а в Кировской области народ и инициативный, и, что очень важно, крайне патриотичный – патриотичный и по отношению к России, и к своему родному краю. Мне кажется, это очень серьёзный ресурс для развития, – ответил Александр Валентинович. Путин пожелал успеха и обещал вернуться к этим вопросам.

Фото: kremlin.ru

БИОГРАФИЯ Александра Соколова

Число, месяц, год рождения: 4 августа 1970 года

Место рождения: г. Кострома

Образование: Высшее, Костромской педагогический институт им. Н.А. Некрасова, 1992 год; Московский государственный институт международных отношений МИД России, 2008 год

Специальность по образованию: «История» с дополнительной специальностью«Педагогика»; Международные отношения.

Учёная степень: кандидат политических наук

09.1991 — 04.1992 — Воспитатель группы продленного дня школы № 17 г. Костромы

04.1992 — 06.1997 — Специалист 1 категории, ведущий специалист, заведующий отделом комитета по делам молодежи, семьи и детству администрации Костромской области

06.1997 — 09.2005 — Секретарь, второй секретарь Центрального комитета Российского Союза Молодежи

10.2005 — 07. 2011 — Председатель Национального Совета молодежных и детских объединений России

07.2011 — 02.2014 — Президент Фонда содействия развитию международного сотрудничества

02.2014 — 07.2014 — Заместитель губернатора Костромской области

07.2014 — 05.2015 — Первый заместитель губернатора Костромской области

16.05.2015 — 10.2015 — Временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Костромской области на период до вступления в должность лица, избранного губернатором Костромской области

16.10.2015 – 2017 – Заместитель губернатора Костромской области

С 2017 года – начальник департамента в Администрации Президента Российской Федерации, референт.