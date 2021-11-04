Приемная губернатора на сайте «КП»: 265 сообщений за неделю

За минувшую неделю в приёмную губернатора Игоря Васильева на сайте «Кировская правда» поступило более 265 сообщений от жителей региона. Проблемные ситуации взяты на контроль главы региона и приняты в работу. Большинство из них на данный момент решено.

Приведена в порядок улица Энтузиастов

Кировчане пожаловались в социальных сетях на необходимость проведения уборки улично-дорожной сети по ул. Энтузиастов областного центра. Подрядной организации администрацией города было дано поручение по проведению дополнительной уборки улицы Энтузиастов в срок до 1 ноября. Уборка проведена.

Начаты работы по восстановлению уличного освещения

В Туже жители сообщили об отсутствии освещения на улице Полевой. Администрация посёлка приняла оперативные меры. Работы начаты, сделан заказ на новое реле. В срок до 15 ноября будут проведены работы по замене реле и восстановлению таймера освещения в нужное время.

Ликвидирована свалка

Жители областного центра обратились в соцсетях с просьбой ликвидировать свалку на Мезринско-Петелинском кладбище. Ситуация была взята на контроль. Информация передана подрядчикам, которые ликвидировали свалку в течение дня.