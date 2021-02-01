Приказную избу отремонтирует кировский подрядчик

В Кирове завершены торги на разработку проекта по реставрации Приказной избы. Победителем аукциона стала компания «СМУ №9». Договор с подрядчиком будет подписан в ближайшее время.

Согласно условиям торгов, подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, а также разработать документацию по реставрации объекта культурного наследия и пройти экспертизу. Срок — к ноябрю 2021 года.

Стоимость работ была снижена в ходе торгов и составит 1,1 миллиона рублей. Эти деньги будут выделены из областного бюджета.

Проведение работ по реставрации намечено на 2022 год. Приказная изба обновится к 650-летию Кирова.

Напомним, что в конце прошлого года в Приказной избе прошли противоаварийные работы. В здании была частично заменена крыша. Это обошлось почти в полмиллиона рублей.

Для справки

Приказная изба была построена в XVIII веке. В 1974 году здание передали краеведческому музею. В 2018 году его закрыли для посещений из-за аварийного состояния.