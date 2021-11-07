Прима-балерина нижегородского театра высоко оценила кировский театр

3 и 4 ноября на сцене кировского драматического театра блистала Елизавета Мартынова, ведущая солистка Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. С ее участием прошли вечера балета: «Половецкие пляски» и «Лебединое озеро».

В постановках кроме приглашенных звезд балета участвовали Театр балета и Детская школа классического танца, Вятский симфонический оркестр и хор колледжа искусства им. Казенина. Атмосфера, царившая в театре, настолько понравилась артистке, что она своей страничке в инстаграм поблагодарила кировчан за приглашение и приём.

«Киров, спасибо! За душевность, тёплый прием и положительные эмоции!», написала прима-балерина отметив аккаунты театра, Вятской филармонии и Кировский театр балета.



В комментариях Мартынова заметила, что в Кирове чудесный театр, особенно ее поразило пространство за кулисами, где удобно и атмосферно. Впечатлил гостью и кировский оркестр – «Чуткий дирижер Вятского симфонического оркестра, Евгений Дробахин, слышал наши пожелания и оркестр чудесно звучал под его управлением».

Ранее мы сообщали, что Кировский драмтеатр принял участие в фестивале старейших театров России.