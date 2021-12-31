Как выбрать устройство защитного отключения тока

Утечка тока происходит по разным причинам. Ее вызывают: неправильно рассчитанные нагрузки, погрешности монтажа, нарушения изоляции проводов, сбои в работе контактов. Устройство защитного отключения тока в миг “вырубает” опасный участок и предотвращает серьезные последствия.
Что такое УЗО
УЗО — устройство защитного отключения, и представляет собой пластиковый корпус с выключателем. Блокирует подачу энергии в электропроводку при утечке тока или нарушении изоляции в проводах и электроприборах. Механизм защищает человека от поражения, а также от возгорания электропроводки. При этом устройство не спасет электрические цепи от перегрузки и короткого замыкания. Для этой цели предназначены автоматические выключатели.
Принцип работы УЗО
Оптимальный режим работы УЗО обеспечивает равное количество входящих и выходящих токов. Это уравновешивает магнитный поток, в результате подвижные контакты механизма УЗО образуют замкнутую сеть. Равновесие в электрической сети говорит о том, что система работает нормально.
При нарушении баланса в магнитном потоке, в системе образуется ток. Он активирует магнитоэлектрическое реле, которое расцепляет контакты, мгновенно отключая электричество. Выключение может быть полным или частичным и зависит от схемы подключения к сети.
Схема подключения УЗО
Подключение УЗО в зависимости от типа сети может быть с заземлением и без него. Для правильной работы механизма помимо фазного и нулевого провода нужен заземляющий. В зданиях со старой проводкой он часто отсутствует. Прибор без заземления может внезапно пробить корпус, но устройство тут же сработает и отключит электричество.
Устанавливать аппарат всё-таки нужно! Для надежности лучше использовать электромеханический. Технические характеристики такого прибора лучше, чем у электронного.
Как выбрать УЗО
Для квартирной электропроводки подобрать УЗО просто, подойдет любой однофазный механизм, принцип работы которого описан выше. Трехфазные УЗО, в отличие от модели, где есть два модуля (фаза и ноль), имеют четыре модуля (три фазы и ноль). Они редко используются в квартирах. Имеют высокие токи срабатывания и мощную противопожарную защиту. Их применяют везде, где есть трехфазные электросети, чаще всего в частных домах, гаражах и для отдельных линий питания электроприборов.
В интернет-магазине ETIRUSSIA.RU можно купить однофазные и трехфазные модели УЗО высокого качества. Например:
- УЗО EFI-2 40/0,3 AC. Имеет два полюса. Номинальный ток утечки: 0,3 A. Отключающая способность при замыкании: 10kA.
- УЗО 4р EFI-P4R 16/0,3 тип A. Имеет 4 полюса. Номинальный ток утечки: 0,3mA. Отключающая способность при замыкании: 10kA.
При покупке прибора надо ориентироваться на:
- Номинальный ток. Максимальный показатель нагрузки, при котором УЗО не теряет работоспособность.
- Условный ток короткого замыкания. Нагрузка, которую сможет выдержать УЗО, пока не сработает предохранитель.
- Номинальное напряжение. Значение, при котором УЗО нормально работает.
- Тип тока. Постоянный и переменный.
- Дифференциальный ток. Минимальный показатель утечки для отключения от сети.
Компания ETI является производителем электроприборов с мировым именем. Она работает больше 60 лет. В Москве есть представительство и опытные сотрудники, которые прошли обучение в компании. Они помогут подобрать нужный товар и проконсультируют по характеристикам.