Как выбрать устройство защитного отключения тока

Утечка тока происходит по разным причинам. Ее вызывают: неправильно рассчитанные нагрузки, погрешности монтажа, нарушения изоляции проводов, сбои в работе контактов. Устройство защитного отключения тока в миг “вырубает” опасный участок и предотвращает серьезные последствия.

Что такое УЗО

УЗО — устройство защитного отключения, и представляет собой пластиковый корпус с выключателем. Блокирует подачу энергии в электропроводку при утечке тока или нарушении изоляции в проводах и электроприборах. Механизм защищает человека от поражения, а также от возгорания электропроводки. При этом устройство не спасет электрические цепи от перегрузки и короткого замыкания. Для этой цели предназначены автоматические выключатели.

Принцип работы УЗО

Оптимальный режим работы УЗО обеспечивает равное количество входящих и выходящих токов. Это уравновешивает магнитный поток, в результате подвижные контакты механизма УЗО образуют замкнутую сеть. Равновесие в электрической сети говорит о том, что система работает нормально.

При нарушении баланса в магнитном потоке, в системе образуется ток. Он активирует магнитоэлектрическое реле, которое расцепляет контакты, мгновенно отключая электричество. Выключение может быть полным или частичным и зависит от схемы подключения к сети.

Схема подключения УЗО

Подключение УЗО в зависимости от типа сети может быть с заземлением и без него. Для правильной работы механизма помимо фазного и нулевого провода нужен заземляющий. В зданиях со старой проводкой он часто отсутствует. Прибор без заземления может внезапно пробить корпус, но устройство тут же сработает и отключит электричество.

Устанавливать аппарат всё-таки нужно! Для надежности лучше использовать электромеханический. Технические характеристики такого прибора лучше, чем у электронного.

Как выбрать УЗО

Для квартирной электропроводки подобрать УЗО просто, подойдет любой однофазный механизм, принцип работы которого описан выше. Трехфазные УЗО, в отличие от модели, где есть два модуля (фаза и ноль), имеют четыре модуля (три фазы и ноль). Они редко используются в квартирах. Имеют высокие токи срабатывания и мощную противопожарную защиту. Их применяют везде, где есть трехфазные электросети, чаще всего в частных домах, гаражах и для отдельных линий питания электроприборов.

В интернет-магазине ETIRUSSIA.RU можно купить однофазные и трехфазные модели УЗО высокого качества. Например:

УЗО EFI-2 40/0,3 AC. Имеет два полюса. Номинальный ток утечки: 0,3 A. Отключающая способность при замыкании: 10kA. УЗО 4р EFI-P4R 16/0,3 тип A. Имеет 4 полюса. Номинальный ток утечки: 0,3mA. Отключающая способность при замыкании: 10kA.

При покупке прибора надо ориентироваться на:

Номинальный ток. Максимальный показатель нагрузки, при котором УЗО не теряет работоспособность. Условный ток короткого замыкания. Нагрузка, которую сможет выдержать УЗО, пока не сработает предохранитель. Номинальное напряжение. Значение, при котором УЗО нормально работает. Тип тока. Постоянный и переменный. Дифференциальный ток. Минимальный показатель утечки для отключения от сети.

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