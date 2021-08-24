Природная аномалия: в Кировской области повторно зацвели растения

Жаркое и засушливое лето не могло не повлиять на природу. Сразу несколько любопытных явлений заметили жители региона.

В разных уголках региона люди наблюдают необычное для конца августа поведение растений. Настоящая природная аномалия — в лесах трудно найти грибы, зато в огородах зреют томаты-гиганты.

Виной этому аномальная жара, которая сопровождает лето 2021 в Кировской области. Также из-за слишком тёплой погоды начали повторно цвести некоторые растения.

Например, на сирени появились цветы. А ведь именно этот кустарник повествует о скором наступлении лета, но никак не осени. Тепло спровоцировало и цветение шиповника. Яркие тёмно-розовые бутоны радуют любителей природы.

А житель Белохолуницкого района Иван рассказал корреспонденту «Кировской правды» о цветении кувшинок на пруду.

— Раньше такого не замечал. Обычно эти нежные цветы распускаются в июне. А сейчас всего неделя осталась до календарной осени. Природа вообще в этом году удивляет. Например, в лесу нет лисичек — моих любимых грибов, — отметил Иван.

По мнению биологов, когда погода бьёт рекорды, то природа старается ей соответствовать и становится более активной.

К слову, на этой неделе в Кировской области ожидается резкое похолодание.

Фото: kirovpravda.ru