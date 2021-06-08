Приставы помогли кировчанину избавиться от коллекторов

Подробности рассказали в УФССП России по Кировской области.

К ним в отдел обратился горожанин. Он рассказал, что ему поступают звонки от коллекторов. Они вымогают деньги. Мужчина уточнил, что ранее оформлял займ у микрофинансовой компании. Но представители данной организации сами к нему не обращались.

Сотрудники службы судебных приставов выяснили, что микрофинансовая компания привлекла коллекторов на основании агентского договора. По нему они должны были помогать в возврате денежных средств.

Однако также стало известно, что сотрудники займов не предупредили гражданина о привлечении коллекторского агентства. Это нарушение. Была проведена проверка. В результате микрофинансовая организация привлечена к административной ответственности. Теперь она будет вынуждена выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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