Привлекательность Кирова для туристов оценили на 8 баллов

В новом шоу «Россия-Urbanия» на канале «Пятница Тревэл» рассказали про Киров. Автор проекта Эдуард Мацаберидзе, известный по передаче «Еда, я люблю тебя», оценил привлекательность Кирова с точки зрения туриста.

Эдуард оценили достопримечательности Кирова, прошел по исторической части города и районам новостроек, побывал в вейк-парке и «Юркином парке». Также Мацаберидзе подсчитал, сколько стоит переночевать в городских гостиницах и перекусить в кафе.

Ведущий отметил, что сегодня до Кирова легко добраться из столицы. По мнению Эда, туристам будут интересны постройки, которым «более 4 веков» и «древние улочки». Не менее интересны и районы новостроек — это показывает, что город развивается и старается удивлять жителей и гостей.

За туристическую привлекательность ведущий поставил Кирову 8 из 10 баллов. Городскую среду шоумен также оценили на восьмерку, а транспортную доступность – на 10 баллов.

Ранее в шоу «Россия — Urbanия» показали Казань, Воткинск, Самару и Кудрово.

Ранее мы писали, что в Кировской области запустили туристический чат-бот.