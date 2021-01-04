Привлекательные новостройки в Алматы от надежного застройщика Меркур Град

Вас не покидают мечты о собственном жилье? Хватит бродить по съемам и делить территорию со своими родственниками. Современный жилой комплекс «Меркур Град» — это ваша возможность воплотить желания в жизнь. Проверенный застройщик возвел здесь новостройки, которые удовлетворят потребности самых придирчивых покупателей.

Почему стоит выбрать именно ЖК «Меркур Град»?

Этот район располагает к себе с первого же момента. Невозможно не заметить свежий и чистый воздух, которым наполнено все вокруг. Такой момент обусловлен соседством жилого комплекса с подножьем гор Заилийского Алатау. Жаркие летние дни не будут дискомфортными, ведь обилие зеленых насаждений дарит приятную прохладу.

Здесь понравится как одиноким людям, так и семьям с детьми. Думать о том, как провести свободное время, не придется. На территории жилого комплекса есть детские и спортивные площадки. Это возможность не скучать дома, а насладиться активностью. Если хочется спокойно отдохнуть, отправьтесь в скверик, где очень уютно и хорошо.

В этом районе замечательная транспортная развязка. От остановок общественного транспорта ходят автобусы и маршрутки. Дойти до них можно за пару минут, так что вы никуда не опоздаете. Если говорить об инфраструктуре, то она достаточно развита. Рядом есть продуктовые магазины, детский сад, больница и школа. На этом застройщик не планирует останавливаться, так что на территории района будут появляться новые объекты.

Весомым преимуществом является возможность приобретения квартиры в ипотеку. Договор заключается с каждым покупателем на максимально выгодных и честных условиях. Можно выбрать любое банковское учреждение Казахстана. Теперь вы сможете стать обладателем собственного жилья уже сегодня.

Планировки квартир предложены в огромнейшем выборе. Стоит ознакомиться с различными вариантами, чтобы подобрать для себя оптимальное жилье. Количество комнат тоже варьируется, ориентируйтесь на размер своей семьи, чтобы у всех было личное пространство.

Дома возведены из проверенных материалов, которые выдерживают испытания негативными факторами. Толщина стен дает возможность наслаждаться высоким уровнем теплоизоляции и звукоизоляции. Даже подземные колебания не способны стать причиной разрушения сооружений.

На нашем сайте mercur-grad.kz можно просмотреть доступные варианты жилья. Изучите страницы веб-портала, чтобы подобрать то, что вам подходит. Уточнить возникшие вопросы можно, набрав указанный номер и пообщавшись с квалифицированными консультантами.