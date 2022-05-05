Приёмная губернатора Игоря Васильева на сайте «КП»: 108 сообщений за неделю

За минувшую неделю в приёмную губернатора Игоря Васильева на сайте «Кировская правда» поступило 108 сообщений от жителей региона. Проблемные ситуации были незамедлительно взяты в работу. Большинство из них решены на данный момент.

Приведена в порядок территория возле памятника

Жительница пгт Оричи написала в личные сообщения губернатора о неудовлетворительном состоянии территории возле памятника воинам-победителям, установленного в посёлке. Сигнал был взят на контроль главой региона и передан в местную администрацию. Во вторник у памятника был организован субботник. Территория по улице Советской прибрана.

Проработан вопрос ремонта дороги к ЦРБ

На прошлой неделе много жалоб губернатору поступало от жителей пгт Юрья по поводу состояния дороги, ведущей к Юрьянской ЦРБ. Вопрос проработали специалисты регионального министерства здравоохранения. Они сообщили, что ремонт дороги включён в план работ на май 2022 года.

Начата подготовка к ремонту дорожного покрытия моста

В личные сообщения губернатора написала жительница Белохолуницкого района с вопросом о перспективах ремонта дорожного покрытия моста через р. Белая Холуница на федеральной трассе Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь.

Глава региона поручил изучить вопрос. Как проинформировали специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье», ремонт дорожного покрытия моста через р. Белая Холуница запланирован в мае-июне текущего года.