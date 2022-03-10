Приёмная губернатора Игоря Васильева на сайте «КП»: 170 сообщений за неделю

За минувшую неделю в приёмную губернатора Игоря Васильева на сайте «Кировская правда» поступило 170 сообщений от жителей региона. Проблемные ситуации взяты в работу. Большинство из них решены на данный момент. Основными темами жалоб были благоустройство и содержание придомовых территорий многоквартирных домов, а также улично-дорожной сети.

Организован вывоз снега

Так, в личные сообщения губернатора обратилась жительница Кирово-Чепецка. Женщина попросила помочь организовать вывоз с придомовой территории снега, который создавал аварийную ситуацию — мешал обзору при выезде на дорогу. По поручению главы региона сигнал передали управляющей компании, в течение суток снег был убран.

Поступали жалобы и на содержание улично-дорожной сети Кирово-Чепецка. Горожане обращали внимание на содержание тротуаров по улицам Мира, Ленина. Вопрос был взят на контроль администрацией города. Подрядной организацией оперативно произведена противогололёдная обработка пешеходных зон.

Приведена в порядок сельская дорога

От жителя Малмыжского района поступило сообщение о необходимости расчистки проезда по селу Рожки. Информацию передали районной администрации. В населённый пункт направили трактор, который привёл дорогу в населённом пункте в проезжее состояние.

Решён вопрос с организацией уличного освещения

Жительница Кирова сообщила об отсутствии освещения на улице Кедровой. Глава региона поручил разобраться в ситуации. Городская администрация проинформировала о начале подготовительных работ. Произведён подсчет необходимого количества световых точек и опор. Установка освещения запланирована на третий квартал 2022 года.