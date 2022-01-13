Приёмная губернатора Игоря Васильева на сайте «КП»: 177 сообщений за неделю

За минувшую неделю в приёмную губернатора Игоря Васильева на сайте «КП» поступило 177 сообщений от жителей региона. Проблемные ситуации незамедлительно взяты в работу. Многие из них решены на данный момент.

В основном жители региона жаловались на работу подрядчиков, занимающихся содержанием улично-дорожной сети в населённых пунктах, и на отсутствие освещения на отдельных участках.

Расчищены дороги

Жители микрорайона «Каринторф» г. Кирово-Чепецка рассказали о некачественной уборке местных дорог. Администрацией оперативно отправила заявку подрядчику. Работы по приведению участков в нормативное состояние были организованы 10 января.

Жители Кирова также сообщили губернатору о некачественной работе подрядчика, отвечающего за содержание тротуаров по адресу: ул. Рейдовая, д. 1, д. 4. Ситуация взята на контроль главы региона, тротуары расчищены.

Жители Кирово-Чепецка обратили внимание, что новые остановки завалены снегом. 11 января подрядные организации провели работы по очистке крыш остановочных павильонов.

Восстановлено уличное освещение

Жители пгт Даровской пожаловались в социальных сетях на отсутствие уличного освещения на ул. Пушкина. Администрацией Даровского для решения вопроса было подписано и направлено дополнительное соглашение в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о включении этого объекта на обслуживание сетей. После этого на улице Пушкина райцентра зажглись фонари.

Также на проблемы с уличным освещением пожаловались и жители д. Борок Подосиновского района. В местной администрации сообщили, что на 2022 год запланирована модернизация уличного освещения в деревне. В частности будут проведены работы по замене старых светильников на новые светодиодные. Также планируется установка новых светильников (общее кол-во светильников — 20 шт.)