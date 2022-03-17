Приёмная губернатора Игоря Васильева на сайте «КП»: 188 сообщений за неделю

За минувшую неделю в приёмную губернатора Игоря Васильева на сайте «Кировская правда» поступило 188 сообщений от жителей региона.

Проблемные ситуации взяты в работу. Многие из них уже решены на данный момент. Основными темами жалоб были благоустройство и содержание общего имущества многоквартирных домов, а также улично-дорожной сети.

Проведён мониторинг наличия товаров первой необходимости в магазинах

Также многих жителей региона, оставивших свои сообщения, волновала тема наличия товаров первой необходимости в магазинах. По поручению губернатора ситуация находится на постоянном контроле. Проводятся рейды по магазинам и мониторинг цен.

В торговых сетях сообщили, что ситуация с поставками отдельных видов продукции (в частности, сахара) будет нормализована в ближайшие дни. На складах сахара достаточно и переживать из-за этого не стоит. Временную нехватку объясняют тем, что товары поставляется в торговые точки комплексом, а не отдельной группой товаров, пользующейся особым спросом. Между тем, при очередной поставке товар обязательно завозится в магазины в необходимом количестве.

Приведены в порядок тротуары

Снегопады середины марта повлияли на рост жалоб о плохой уборке снега. В группе губернатора обратилась жительница областного центра на ненадлежащее содержание тротуара по ул. Блюхера, от ул. Маркса до ул. Ленина. Участок был включён подрядчиком в перечень работ. Управлением дорожной и парковой инфраструктуры выдано подрядчику задание по обработке песко-соляной смесью. Работы проведены.

Жаловались на гололёд не только жители областного центра, но и Кирово-Чепецка. Они обратили внимание на тротуары по ул. Ленина и проспекту Мира. Вопрос был взят на контроль местной администрацией. Подрядчики провели работу по устранению наледи на улицах.

От жителей Омутнинска в приёмную губернатора поступили сообщения о необходимости расчистки тротуара от ул Воровского до ул Урицкого, в также ул. Басманова и тротуара по ул. Свободы. Информация была доведена до подрядчика. Работы по расчистке также были проведены.