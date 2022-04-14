Приёмная губернатора Игоря Васильева на сайте «КП»: 247 сообщений за неделю

За минувшую неделю в приёмную губернатора Игоря Васильева на сайте «Кировская правда» поступило 247 сообщений от жителей региона. Проблемные ситуации взяты в работу. Большая часть из них решена на данный момент.

Жителю Опаринского района помогли с получением инвалидной коляски

Жительница посёлка Маромица Опаринского района обратилась к губернатору с просьбой помочь её племяннику в выделении новой инвалидной коляски вместо сгоревшей при пожаре. По поручению главы региона вопрос был проработан специалистами Управления соцзащиты и Кировского центра социальной помощи семье и детям. Поддержка была организована, коляска предоставлена.

Приведена в проезжее состояние дорога в Белой Холунице

В личные сообщения правительства региона обратилась жительница Белой Холуницы о необходимости расчистки дороги по улице Мира. Вопрос был взят на контроль главой города. Подрядчиком проведены соответствующие работы, участок приведён в проезжее состояние.

Проработан вопрос о продлении автобусного маршрута

Также губернатору написала кировчанка с просьбой решить вопрос о продлении маршрута общественного транспорта до Федяковского кладбища. Отметим, это была не единичная жалоба — с аналогичной проблемой кировчане обращались в различные инстанции на протяжении двух лет.

Глава региона взял ситуацию на контроль. Министерству транспорта области дано поручение решить вопрос установки остановочного павильона и продления автобусного маршрута до Федяковского кладбища. Срок исполнения — начало мая.

Определён подрядчик для вывоза спиленных деревьев

С жалобой на работу Отдела благоустройства и дорожной деятельности администрации города Кирово-Чепецка обратилась в личные сообщения губернатора местная жительница. В частности её интересовал вопрос, когда администрация займётся вывозом спиленных деревьев и веток с улиц.

По итогам обращения администрацией г. Кирово-Чепецка объявлен аукцион по определению подрядной организации на проведение этих работ. Вывоз спиленных деревьев планируется осуществить до 1 мая.