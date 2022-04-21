Приёмная губернатора Игоря Васильева на сайте «КП»: 298 сообщений за неделю

За минувшую неделю в приёмную губернатора Игоря Васильева на сайте «Кировская правда» поступило 298 сообщений от жителей региона. Проблемные ситуации взяты в работу. Большинство из них решены на данный момент.

Ликвидировано затопление территории

Жительница областного центра обратилась к губернатору с просьбой помочь ликвидировать затопление территории у дома по ул. Поселковой. Сигнал был взят на контроль главы региона. Администрация областного центра поручила подрядчику разобраться с проблемой — в результате необходимые работы по прочистке водоотводных труб проведены.

Вывезен мусор с территории Дендропарка

Также в личные сообщения губернатору написала ещё одна жительница города Кирова, которая обратила внимание на некачественную уборку Дендропарка. По поручению главы региона опросы был проработан городской администрацией. Работы по вывозу мусора с территории Дендропарка выполнены в кратчайшие сроки.

Приведена в порядок пешеходная зона в Подосиновце

Ещё одна жалоба поступила в приёмную губернатора по поводу работы Отдела благоустройства администрации Подосиновского городского поселения. Местные жители просили разобраться с качеством содержания пешеходной зоны по ул. Советской у Захаровского моста. Вопрос уже решён администрацией пгт Подосиновец, работы по расчистке пешеходной дорожки от песка были произведены.