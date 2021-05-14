Приёмная губернатора: какие вопросы удалось решить для Яранского района

Приёмная губернатора Игоря Васильева на сайте «Кировская правда» активно работала и в праздники. За минувшую неделю губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 49 сообщений. Основными темами были: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Решено 42 из поступивших пожеланий.

Несколько конкретных примеров. Так, в соцсетях яраничи пожаловались на состояние памятника «Победители» в парке Победы. 7 мая, накануне празднования Дня Победы, силами рабочих по благоустройству администрации Яранского городского поселения и МУП «Водоканал» работы по очистке памятника были проведены. Также администрация сообщила, что обновление покрытия монумента будет запланировано в бюджете на следующий год.

Ещё одна просьба от жителей Яранска — установить дополнительный контейнер по ул. Революции, 31. Сигнал поступил в администрацию Яранского городского поселения. Дополнительный контейнер по указанному адресу на площадку был установлен.

Тем временем, жители села Высоково Яранского района пожаловались на сломанный колодец по ул. Молодежной. Работники МУП «Водоканал» провели ремонтные работы по укреплению горловины колодца.

Напомним, сообщить о волнующем вопросе в правительство Кировской области может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт «Кировской правды», нажать на банер «Приёмная губернатора Игоря Васильева» и описать свою проблему, перейдя по ссылке. Также можно написать оставить своё послание в комментариях под любым постом, в сообщениях правительства Кировской области или главы региона Игоря Васильева.