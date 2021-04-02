Приёмная губернатора на сайте «Кировская правда»: 84% поступивших вопросов решены

Приёмная губернатора на сайте «Кировская правда» продолжает работу.
Читатели используют эту возможность написать Игорю Васильеву — рассказать о проблемных ситуациях, обратиться за помощью или просто поделиться важной информацией.
В период с 24 по 31 марта губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 69 обращений. Основными темами были: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Решено 84 % поступивших вопросов.
Напомним, обратиться с волнующим вопросом в правительство Кировской области может любой желающий. Для этого необходимо описать свою проблему «ВКонтакте», перейдя по ссылке, либо написать о ней в комментариях под любым постом, в сообщениях правительства Кировской области или главы региона Игоря Васильева.
Также у Игоря Владимировича есть официальные страницы в социальных сетях:
«ВКонтакте»
«Одноклассники»
«Инстаграм»
«Фейсбук»
Как обстояла ситуация на прошлой неделе, можно прочитать здесь.