Приёмная губернатора на сайте «Кировская правда»: 85% поступивших вопросов решены

Приёмная губернатора на сайте «Кировская правда» продолжает работу.

Читатели используют эту возможность написать Игорю Васильеву — рассказать о проблемных ситуациях, обратиться за помощью или просто поделиться важной информацией.

За минувшую неделю губернатору от жителей региона поступило 32 обращения. Основными темами были: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Решено 85% поступивших вопросов.

Напомним, обратиться с волнующим вопросом в правительство Кировской области может любой желающий. Для этого необходимо описать свою проблему «ВКонтакте», перейдя по ссылке, либо написать о ней в комментариях под любым постом, в сообщениях правительства Кировской области или главы региона Игоря Васильева.

Также у Игоря Владимировича есть официальные страницы в социальных сетях:

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

«Инстаграм»

«Фейсбук»