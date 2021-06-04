Приёмная губернатора на сайте «Кировская правда»: новая сцена для «Аполло» и очищенный пруд

Отправить сообщения главе Кировской области можно в режиме онлайн с помощью разных каналов. Один из них – приёмная губернатора на сайте «КП». По традиции подведём пятничные итоги её работы за неделю.

В период с 26 мая по 2 июня губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 107 сообщений. Основными темами были: дороги, благоустройство, ЖКХ, здравоохранение. Решено 90 поступивших вопросов.

Так, жители Кирово-Чепецкого района пожаловались на свалку у д. Ральники. 27 мая данная свалка была ликвидирована.

Кировчане пожаловались на состояние сцены в парке «Аполло». Ремонтные работы сцены были завершены к Дню защиты детей, 1 июня.

Котельничане обратили внимание на не очищенный пруд у здания ФОКа. Сигнал об этом поступил в администрацию г. Котельнича. 25 мая к работам по очистке пруда и прибрежной территории были привлечены активисты-волонтёры школы № 3.

Напомним, обратиться с волнующим вопросом в правительство Кировской области может любой желающий. Для этого необходимо описать свою проблему «ВКонтакте», перейдя по ссылке, либо написать о ней в комментариях под любым постом, в сообщениях правительства Кировской области или главы региона Игоря Васильева.