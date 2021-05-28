Приёмная губернатора на сайте «Кировская правда»: отремонтированный светофор, ликвидированная свалка и родник, который приведут в порядок

Губернатор Кировской области Игорь Васильев принимает сообщения граждан через интернет. Обратиться к главе региона можно по разным каналам, в том числе и на сайте «КП».

В период с 19 по 26 мая губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 78 сообщений. Основными темами были: дороги, благоустройство, ЖКХ, здравоохранение населения. Решено 66 поступивших вопросов.

Так, жители Кирово-Чепецкого района пожаловались на свалку люминесцентных ртутьсодержащих ламп в районе садоводства «Сунчиха». 20 мая информация об этом поступила в АО «Куприт», а 21 мая данная свалка ламп была ликвидирована.

Кроме того, в личные сообщения губернатора написала жительница Малмыжского района с просьбой посодействовать в благоустройстве родника у д. Азелино. Глава Савальского сельского поселения Звягин Дмитрий Борисович поддержал предложение привести родник в порядок — через социальные сети обратился к жителям района с призывом поучаствовать в обустройстве источника. Силами инициативной группы собраны средства, приобретён материал для приведения территории в порядок. На завтра, 29 мая, запланирован субботник по благоустройству родника.

Ещё одно обращение недели – от автомобилистов, которые пожаловались на не работающий светофор на трассе у слободы Малые Ряби. Светофорный объект был оперативно проверен мастером, а затем проведены ремонтно-восстановительные работы.