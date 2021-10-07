Приёмная губернатора на сайте «КП»: 115 сообщений за неделю

За минувшую неделю губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 115 сообщений. Все проблемные ситуации взяты в работу. Решено больше половины из них.

Устранён провал на трассе

Автомобилисты в социальных сетях пожаловались на провал на трассе «Киров – Советск». Специалисты КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» выехали на место. Подрядной организации выписано предписание по устранению провала. Сейчас работы выполнены – участок приведён в порядок.

Восстановлено уличное освещение

В адрес губернатора поступили обращения об отсутствии освещения в ЗАТО Первомайский. Ситуация была взята на контроль главой региона. Местной администрацией за неделю проведена комплексная работа по замене уличных светильников на территории муниципалитета: восстановлено освещение у здания аптеки, у управления образования и на ул. Ленина, 18.

Ликвидирована свалка

Кроме того, жители ЗАТО Первомайский обратились в соцсетях с просьбой ликвидировать свалку у рынка. Сигнал был передан в администрацию ЗАТО Первомайский. Свалка ликвидирована в течение суток.

Отремонтирован светофор

Жители областного центра пожаловались на неработающий светофор на ул. Луганской (в районе ТЭЦ 4). Вопрос был взят на контроль городской администрацией. Подрядчик провёл ремонтные работы, светофор на данный момент работает. Также кировчане пожаловались в соцсетях на упавшее дерево в парке им. Кирова. Информацию передали в управление дорожной и парковой инфраструктуры, работы выполнены за один день.