Приёмная губернатора на сайте «КП»: 350 сообщений за неделю

За минувшую неделю в приёмную губернатора Игоря Васильева на сайте «КП» поступило 350 сообщений от жителей региона. Проблемные ситуации были сразу же взяты в работу, многие из них на данный момент решены.

Восстановлено уличное освещение

Жители Афанасьево рассказали о неработающем освещении на ул. Восточной. Информация была передана администрации посёлка. В течение нескольких дней прошли работы и теперь освещение восстановлено.

Проведена расчистка дорог от снега

Из нескольких районов поступили сигналы о необходимости расчистки дорог. Ситуация с ними была взята на контроль губернатора. Так, жители Верхнекамского района пожаловались на колеи, возникшие на трассе Белая Холуница — Кирс. Работы здесь были незамедлительно проведены подрядчиком и участок дороги был расчищен.

В Кирово-Чепецке попросили организовать дополнительную расчистку ул. Северной в мкр Каринторф, а также тротуара на ул. Некрасова. По этим адресам выехала спецтехника, работы также были проведены. А в городе Кирове пришёл аналогичный сигнал с ул. Нарядной в дер. Ваньшины. Силами подрядчика дорога приведена в порядок.

Установлены люки

Сразу три жалобы на открытие люки в течение недели поступили от жителей областного центра. Два незакрытых колодца располагались на ул. Труда, 81 и 57, ещё один — на ул. Щорса, 79/2. Сигнал, поступивший в приёмную губернатора, был направлен ответственным службам. В кратчайшие сроки люки были установлены.