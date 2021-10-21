Приёмная губернатора на сайте «КП»: 89 сообщений за неделю

За минувшую неделю губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 89 сообщений. Все проблемные ситуации взяты в работу. Уже решено более половины из них.

Уборка на Октябрьском проспекте

Кировчане в соц.сетях пожаловались на неубранные сквер и пешеходные дорожки по Октябрьскому проспекту. Администрация г. Кирова передала сигнал в работу подрядной организации. Подрядчиком оперативно были проведены уборочные работы как в сквере, так и на тротуарах.

Помощь в транспортировке пациента

Жительница Лузского района написала в личные сообщения губернатора с просьбой помочь с транспортировкой родственника домой из госпиталя ввиду отсутствия автомобиля. Глава региона поручил региональному минздраву посодействовать в решении ситуации. В итоге вопрос был взят на контроль главного врача Лузской ЦРБ, пациент готовится к транспортировке в Лузу вертолётом санитарной авиации.

Грейдирование дороги

Жители мкрн Каринторф города Кирово-Чепецка в соцсетях обратились с просьбой прогрейдировать ведущую к ним дорогу. Информация оперативно поступила в городскую администрацию. 19 октября подрядная организация грейдировала дорогу в самом микрорайоне, а 20 октября провела работы по грейдированию дороги от моста до микрорайона.