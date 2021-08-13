Приёмная губернатора на сайте «КП»: один из результатов работы — новая остановка

За минувшую неделю губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 166 сообщений. Все проблемные ситуации взяты в работу. Уже решено более половины из них. Каждая касается актуальных для жителей региона проблем — будь то ликвидация последствий недавнего урагана в Яранске или приведение в порядок территории возле Лежнинского озера в Пижанском районе. Работы провели по поручению главы региона после поступивших обращений.

Губернатор поручил провести благоустройство набережной

Кировчане неоднократно сообщали в соцсетях о том, что вид на реку Вятку с набережной Грина загородили разросшиеся кустарники. Губернатор Игорь Васильев поручил администрации города Кирова провести работы по благоустройству набережной. Уборка кустарников со склона на набережной Грина от Вечного огня до ул. Слободской спуск начнётся в ближайшие дни: в конце текущей — начале следующей недели.

Ликвидированы последствия урагана

Яраничи пожаловались на последствия урагана, оставшиеся на ул. Гоголя у детского садика «Сказка». Игорь Васильев поставил ситуацию на личный контроль. После этого администрация города Яранска приступила к приведению территории в порядок: на место выехали подрядчики, которые убрали и вывезли все последствия стихии.

Новый остановочный павильон — после обращения в приёмную главы региона

В городе Кирове проведены работы по установке новых павильонов на остановках общественного транспорта. Так, кировчане пожаловались на отсутствие павильона на остановке «Перинатальный центр», который очень необходим жителям и пациентам центра. Глава региона Игорь Васильев дал поручение администрации областного центра проконтролировать ход и сроки выполнения работ. В ходе выполнения поручения губернатора павильон был установлен подрядчиком в указанные сроки.