Приёмная губернатора на сайте «КП»: восстановленное водоснабжение, отремонтированные дорога и светофор

За минувшую неделю губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 136 сообщений. Все проблемные ситуации были оперативно взяты в работу. Большинство из них уже решено.

Так, губернатору в личные сообщения написала жительница Кирово-Чепецка с просьбой о выделении её сыну комнаты в общежитии кировского медицинского государственного универститета. Для молодого человека, представляющего многодетную, малообеспеченную семью, это было очень важно. В результате первокурснику было предложено место в общежитии № 3.

В соцсетях кировчане жаловались на сломанные светофоры, в том числе на перекрестке улиц Пугачева и Некрасова. Ситуация была взята на контроль администрацией города. В итоге работы по ремонту светофора были ускорены — в настоящее время работа светофора на данном участке восстановлена.

Жители областного центра написали в соцсетях главы региона вопрос по ремонту грунтовой дороги по ул. Кооперативная в мкр. Коминтерн. В результате на минувшей неделе дорогу подрядчики привели в порядок, уложив новый слой щебёнки.

Жители пгт. Подосиновец жаловались на отсутствие водоснабжения на части улиц. Сигнал взят на контроль и передан в администрацию Подосиновского городского поселения. Работники ООО «Тепловик» провели сварочные работы по устранению аварии на магистральном водопроводе на ул. Школьной. 14 сентября работы были завершены, водоснабжение восстановлено.