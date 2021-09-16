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Приёмная губернатора на сайте «КП»: восстановленное водоснабжение, отремонтированные дорога и светофор

Тамара Полыхаева Власть, Новости

За минувшую неделю губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 136 сообщений. Все проблемные ситуации были оперативно взяты в работу. Большинство из них уже решено.

Так, губернатору в личные сообщения написала жительница Кирово-Чепецка с просьбой о выделении её сыну комнаты в общежитии кировского медицинского государственного универститета. Для молодого человека, представляющего многодетную, малообеспеченную семью, это было очень важно. В результате первокурснику было предложено место в общежитии № 3.

В соцсетях кировчане жаловались на сломанные светофоры, в том числе на перекрестке улиц Пугачева и Некрасова. Ситуация была взята на контроль администрацией города. В итоге работы по ремонту светофора были ускорены — в настоящее время работа светофора на данном участке восстановлена.

Приёмная губернатора на сайте «КП»: восстановленное водоснабжение, отремонтированные дорога и светофор

Жители областного центра написали в соцсетях главы региона вопрос по ремонту грунтовой дороги по ул. Кооперативная в мкр. Коминтерн. В результате на минувшей неделе дорогу подрядчики привели в порядок, уложив новый слой щебёнки.

Приёмная губернатора на сайте «КП»: восстановленное водоснабжение, отремонтированные дорога и светофор

Жители пгт. Подосиновец жаловались на отсутствие водоснабжения на части улиц. Сигнал взят на контроль и передан в администрацию Подосиновского городского поселения. Работники ООО «Тепловик» провели сварочные работы по устранению аварии на магистральном водопроводе на ул. Школьной. 14 сентября работы были завершены, водоснабжение восстановлено.

Приёмная губернатора на сайте «КП»: восстановленное водоснабжение, отремонтированные дорога и светофор

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Тамара Полыхаева