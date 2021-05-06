Приёмная губернатора: решены 84 процента поступивших вопросов

В майские праздники на сайте «Кировской правды» продолжает работать приёмная губернатора Кировской области Игоря Васильева.

В период с 29 апреля по 6 мая жители региона оставили 80 сообщений. Их основными темами были: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Решена большая часть поступивших вопросов – 84 процента.

Так, жители Фаленского муниципального округа жаловались на отсутствие освещения по улице Свободы (на участке дороги регионального значения). Работы по обустройству освещения по улице Свободы от перекрестка с улицей Советской были проведены подрядчиком в полном объеме.

Жители Кирово-Чепецка пожаловались на разбитую дорогу на путепроводе по улице Мелиораторов. В тот же день выбоины на мосту были отремонтированы. Дополнительно на данном участке дороги планируется ремонт. Сейчас проводятся торги по определению подрядной организации, которая будет выполнять ремонт автодороги от поста ГИБДД до улицы Ленина. Ориентировочный срок заключения контракта – конец мая. Планируемый срок завершения работ – 18 августа 2021 года.

Напомним, что задать вопрос или сообщить о проблеме губернатору можно через его официальные страницы в социальных сетях:

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

«Инстаграм»

«Фейсбук»

Какие вопросы были решены на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.