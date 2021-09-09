Приёмная Игоря Васильева на сайте «КП»: за неделю поступило 146 сообщений

Все проблемные ситуации взяты в работу.

Так, губернатору в личные сообщения написала жительница пгт Опарино с просьбой о выделении квартиры её брату инвалиду на первом этаже нового дома, построенного по программе переселения из аварийного жилья. Ранее мужчине было выделено жильё на 3-м этаже. Вопрос был проработан администрацией района. Квартира на первом этаже инвалиду была предоставлена.

В Афанасьево жители обратили внимание на неблагоустроенную территорию у спортшколы. Сигнал, поступивший в приёмную губернатора, был взят на контроль и передан в администрацию Афанасьевского городского поселения. В результате проблема устранена, территория вокруг спортивной площадки выкошена.

Жители Котельничского района в соцсетях забили тревогу по поводу мора рыбы в речке Чернянице. Министерство охраны окружающей среды взяло ситуацию на контроль. Специалистами министерства в ходе осмотра водоёма был обнаружен источник сброса загрязняющих веществ в реку, отобраны пробы воды в реке. Если после проведения лабораторных исследований будет подтверждена информация о загрязнении реки, материалы направят в Следственный комитет.