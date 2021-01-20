Про Быкова расскажут 100 свидетелей

По делу бывшего кировского мэра допросят более 100 свидетелей. Об этом сообщила его адвокат Елена Коротких.

19 января были допрошены представители трех потерпевших: «Электронного проездного», Центральной диспетчерской службы и МО «Город Киров». С 20 января суд начнет допросы свидетелей, которых в обвинительном заключении названо больше ста человек.

Напомним, экс-главу Кирова Владимира Быкова обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и растрате. Заседания по делу Быкова начались в декабре прошлого года и грозят затянуться. Ведь одно только уголовное дело бывшего сити-менеджера насчитывает 70 томов.