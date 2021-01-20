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Про Быкова расскажут 100 свидетелей

Юлия Зорина Выбор редакции, Новости, Происшествия

По делу бывшего кировского мэра допросят более 100 свидетелей. Об этом сообщила его адвокат Елена Коротких.

19 января были допрошены представители трех потерпевших: «Электронного проездного», Центральной диспетчерской службы и МО «Город Киров». С 20 января суд начнет допросы свидетелей, которых в обвинительном заключении названо больше ста человек.

Напомним, экс-главу Кирова Владимира Быкова обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и растрате. Заседания по делу Быкова начались в декабре прошлого года и грозят затянуться. Ведь одно только уголовное дело бывшего сити-менеджера насчитывает 70 томов.

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Юлия Зорина