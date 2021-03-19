Проблемные дома в Березниковском переулке достроят на деньги фонда дольщиков

В областном минстрое прошла встреча с дольщиками и застройщиками домов №№34, 38 и 40 в Березниковском переулке. Данные объекты входят в реестр проблемных.

Дома №№38 и 40, строительством которых занимался ООО «Тектон» должны были быть сданы еще в 2017 году. Однако работы так и не были завершены. И в 2018 году кировчане, вложившиеся в строительство, пополнили реестр обманутых дольщиков.

Дом №34, входящий в состав ЖК «Северный», строила компания МЖК «Родина». Первые 3 подъезда дома были сданы с просрочкой на год. В 2017 году застройщик начал процедуру ликвидации, а квартиры начали распродавать по цене ниже себестоимости. Однако на завершение строительства этих денег не хватило.

Как отметила врио главы минстроя Ирина Кислухина, дома №№38 и 40 будут достроены с использованием механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Деньги на достройку будут выделены из собственных средств Фонда и из областного бюджета. Необходимую сумму из бюджета Фонд уже получил.

Что касается дома №34, то две его оставшиеся секции находятся в высокой степени готовности. Однако средств на завершение строительства у застройщика нет. Поэтому принято решение о продаже участка, находящего в собственности «Тектона» и в залоге у МЖК «Родина». Деньги, полученные от продажи земли, будут направлены на завершение работ.

Напомним, что на сегодня в реестре проблемных объектов Кировской области находятся 36 проблемных домов. По каждому объекту решение о достройке применяется индивидуально. Получить информацию о состоянии конкретного дома можно в справочной системе «Достроим вместе».

Фото: Александр Галушко