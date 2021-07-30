Проблемный дом на ул. Ленина достроят на средства Фонда защиты прав дольщиков

Проблемный дом в Кирове на ул.Ленина, 31 будет достроен за счет средств Фонда защиты прав дольщиков.

В Кировской области для решения проблем дольщиков используются несколько механизмов. Это выделение застройщику земельного участка (предложенный губернатором Игорем Васильевым), привлечение средств инвестора, завершение работ силами застройщика и содействие Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

«Механизм выделения земельного участка зарекомендовал себя как хороший работающий инструмент. Благодаря ему в Кирове достроен уже второй дом. Мы провели большую работу совместно с городскими властями по поиску земельных участков для решения вопросов дольщиков. В дальнейшем это позволит завершить еще несколько крупных объектов», — комментирует Игорь Васильев.

На днях наблюдательный совет Фонда принял решение профинансировать завершение строительства многоквартирного дома на ул.Ленина в Кирове. Речь идёт о 176 млн рублей. 5% из них — средства областного бюджета. Дом возводило АО «КЧУС», признанное банкротом. Его должны были сдать в IV квартале 2017 года.

Этот дом — четвертый проблемный объект в Кирове, который завершат за счет средств Фонда и региона. В декабре прошлого года аналогичное решение было принято по домам №№38 и 40 по Березниковскому переулку и №3 по ул. Мичуринской.

В едином реестре проблемных объектов 32 находятся в Кировской области. По каждому индивидуально выбирается способ решения вопроса.

Для удобства граждан создана информационно-справочная система «Достроим вместе» (dv.kirovreg.ru). Здесь отражена информация о текущем этапе реализации объекта и приложены все документы по нему.

Фото vk.com/voznesenskii_lenina_31