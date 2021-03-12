Проблемный дом в Гороховском переулке планируют сдать в апреле

Рабочая группа минстроя оценила ход работ по строительству дома №21 в 1-м Гороховском переулке.

Как отметили проверяющие, дом находится в высокой степени готовности. Все работы идут по графику. Уже выполнено остекление здания, проложены коммуникации и работает лифт. В настоящее время завершается отделка подъездов и прочистка вентиляции. Подрядчику также пришлось устранять нарушения первого застройщика.

Конкурс по выбору подрядчика на завершение строительства прошел в прошлом году. Стоимость работ составила 38,6 млн рублей. Дом планируется сдать в апреле.

После того, как работы будут завершены, текущий застройщик получил землю под застройку в аренду без проведения торгов. Это будет второй случай достройки проблемного дома по такому механизму. Первым зданием, за который застройщик получил землю, стал дом на Ленина, 145.

Ранее мы писали, что в областном правительстве прошла встреча с дольщиками по поводу достройки других проблемных домов.