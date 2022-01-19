Проблему с автобусами между Кировом и Нововятском решат к 21 января

Городские власти пообещали решить проблему с автобусным сообщением между Кировом и Нововятском к 21 января. Об этом заявил начальник городского отдела транспорта Артем Драчков на заседании комиссии по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности Кировской гордумы.

На 2022 год в Кирове были заключены контракты с 10 перевозчиками на обслуживание более 50 автобусных и троллейбусных маршрутов. С самого начала – с 1 января – ненадлежащим образом исполнялся контракт с ООО «Шипа-транс», обслуживающим 2 маршрута. 9 января он был расторгнут.

В настоящее время по его маршрутам заключены допсоглашения и муниципальные контракты с АТП и ООО «Транс авто», которые позволили сохранить сообщение с поселком Сидоровка и другими населенными пунктами.

Однако сразу же после новогодних праздников появилась еще одна проблемная точка – Нововятск. Жители района жаловались, что в ожидании автобуса им приходится по часу стоять на остановках, а потом буквально впихиваться в переполненный транспорт. Какие меры принимаются для нормализации транспортного сообщения на Нововятском направлении?

Артем Драчков согласился, что по Нововятскому направлению «сложилась неприятная ситуация». Это подтверждает ежедневный мониторинг на остановках в часы пик.

— Это ненадлежащее исполнение контракта со стороны перевозчика не устраивает и нас, и правительство области. Но сейчас ситуация изменилась. Если ранее на линию не выходило порядка 45 процентов транспортных средств, то сегодня было довыпущено еще 8 единиц транспорта. Это 47 автобусов из 67, — отметил Драчков.

Эта цифра тоже не окончательная. 20 января на линию выйдут еще 6 автобусов. В результате в пятницу будет достигнут минимальный уровень транспортных средств на линии – 91 процент. Это 60 машин.

— К пятнице вопрос по транспортному сообщению с Нововятском будет закрыт. Уже сегодня активные местные жители рассказали, что стало лучше, — добавил начальник отдела транспорта.

Это подтвердил глава горадминистрации Дмитрий Осипов.

— Ситуация начала меняться. Положительная динамика есть. Мы с перевозчиком и министерством транспорта нашли совместное решение этого вопроса.

В час пик интервалы между автобусами составляют от 3 до 5 минут, между машинами одного маршрута – не более 9 минут. Такой результат жители должны увидеть в пятницу.

Еще один вопрос – по поводу «перескакивания» времени на электронном табло. Артем Драчков отметил, что табло были закуплены несколько лет назад, и синхронизация их работы с ГЛОНАССом не всегда корректна. Заявки о проблемах оперативно направляются в ЦДС. Там же можно найти и актуальную информацию о транспорте и времени, через которое он подойдет на остановку.