Продается имущество, находящееся в собственности Кировской области

Объявлено о проведении продажи посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности Кировской области.
На торги выставлены шесть объектов:
- Нежилое здание площадью 132,5 кв.м и земельный участок площадью 837 кв.м по адресу Куменский район, пгт Нижнеивкино, пер. Дачный, д. 8;
- Имущественный комплекс (здания, сооружения и земельные участки) по адресу г. Советск (Тубсанаторий);
- Административное здание площадью 939,6 кв.м и земельный участок площадью 864 кв.м по адресу г. Уржум, ул. Чернышевского, д. 3;
- Нежилое здание площадью 579 кв. м и земельный участок площадью 1000 кв.м по адресу Слободской район, д. Стулово, ул. Трактовая, д. 42;
- Здание гаража площадью 101,8 кв. м и земельный участок площадью 207 кв.м расположенные по адресу пгт Оричи, ул. Комсомольская, д. 40в;
- Нежилое здание площадью 137,9 кв. м и земельный участок площадью 1326 кв.м по адресу пгт Опарино, ул. Р. Люксембург, д. 10.
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