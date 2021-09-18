Продолжается голосование на выборах-2021

Явка по итогам первого дня — почти 15%

Начался второй день голосования на выборах в Государственную Думу, областное Законодательное Собрание, представительные органы муниципальных образований.

На территории Кировской области работают 1 165 избирательных участков. Контроль за ходом голосования ведут 5 659 наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественных объединений.

Кроме того, на участках установлено 949 камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, которые фиксируют всё происходящее на участках круглосуточно. Трансляция выведена в Центр общественного наблюдения за выборами, который располагается в здании «Инженериума» (г. Киров, ул. Преображенская, 41).

Как рассказал руководитель Общественного штаба Насими Назаров, в течение первого дня голосования жалоб от избирателей или кандидатов не поступало.

Явка по итогам первого дня голосования, 17 сентября, в Кировской области составила по уточнённым данным 14,98%.

Напомним, голосование на выборах-2021 ведется в трехдневном формате, с 17 по 19 сентября. Сегодня, 18 сентября, и завтра, 19 сентября, с 8:00 до 20:00 можно побывать на избирательном участке и сделать свой выбор.