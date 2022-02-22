Проект «Биополис» расширят еще на 3 района

В проект по созданию особой экономической зоны в области биофармацевтики и иммунобиологии «Биополис» могут включить еще три района Кировской области. Об этом сообщил председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Изначально в проект входила только территория поселка Левинцы Оричевского района. Однако позже было решено расширить границы. На данный момент прорабатывается вопрос включения в «Биополис» еще 3 районов Кировской области. Ожидается, что это позволит территориям получить статус особой экономической зоны и даст импульс развитию региона.

По итогам совещания Александр Чурин дал поручение профильным министерствам составить план по развитию проекта на ближайшие 3 месяца.

Как отмечал губернатор Игорь Васильев, «Биополис» станет первой в стране особой экономической зоной мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии.

— Здесь будет сформирован современный научно-производственный комплекс, планируется строительство филиала института имени Чумакова – мирового лидера по разработке вакцин. Также появится необходимая для комфортной жизни и работы инфраструктура: социальная, жилищная и производственная, — сказал глава региона.

Ранее мы писали, что запуск «Биополиса» планируется завершить к концу 2024 года.