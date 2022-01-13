Проект кластера «Биополис» представят на инвестфоруме в Сочи

Проект биофармацевтического кластера «Биополис» презентуют на российском инвестиционном форуме «Сириус-22». Об этом сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев на совещании по вопросам подготовки к мероприятию.

Форум «Сириус-22» пройдет в Сочи с 17 по 19 февраля. На нем будут представлены 5 «прорывных» проектов от нашего региона. Одним из них станет «Биополис» — особая экономическая зона мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии. Ранее «Биополис» вошел в окружную инициативу «Технополисы Поволжья» и занял 1-е место среди 13 проектов аналогичной направленности ПФО.

По словам главы региона, в настоящее время в Кировской области идет масштабная работа по формированию проекта. «Биополис» подразумевает создание территории со всей необходимой инфраструктурой, развитие научно-образовательного центра, а также создание комфортной городской среды.

Якорным резидентом «Биополиса» стала компания «Нанолек». В конце прошлого года здесь было запущено производство вакцины «КовиВак». Ожидается, что в течение 2 лет к реализации проекта будет привлечено еще порядка 18 предприятий.

До конца 2030 года в «Биополис» планируется привлечь около 18 миллиардов инвестиционных средств и создать более 1200 рабочих мест. По прогнозам, реализация инвестпроектов принесет в бюджеты всех уровней более 10 миллиардов рублей.

Как отметил председатель областного правительства Александр Чурин, участие в инвестиционном форуме является важным событием для Кировской области. Оно позволит повысить интерес инвесторов к региону и привлечь капитал в перспективные проекты.

Отметим, что помимо «Биополиса» на стенде Кировской области будут представлены еще 4 проекта. Это: «Цифровые кварталы КРТ», «Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения», «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации», «Развитие туристического потенциала «Путь ушкуйников».