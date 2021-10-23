Проект ликвидации опасного производственного объекта https://prompb.ru/project/proekt-likvidacii-opasnogo-obekta/ составляется с целью определения плана работ по ликвидации старых не функционирующих объектов или зданий. Работа на старом и изношенном оборудовании чаще всего экономически не выгодна и такие объекты идут на разборку и ликвидацию.

Сперва объект или оборудование выводится из эксплуатации, далее подготавливается бригада, производится демонтаж и разбор техники.

Стандартный проект ликвидации ОПО включает в себя следующие пункты:

Обоснование и основные причины прекращения деятельности оборудования или опасного объекта, его характеристики;

Расчеты аналитические по деятельности объекта и анализ возможных рисков при повреждении;

Обоснования к со

Последовательность действий (отключение инженерных сетей, подготовка оборудования к демонтажу, освобождение от опасных веществ и прочее).

Заключение документальное и исключение объекта из реестра.

Кто должен заниматься оформлением документации?

Оформление документации могут проводить компании, которые имеют специальное разрешение и квалифицированных специалистов в своем штате. Стоимость подготовки документа по ликвидации опасного производственного объекта чаще всего индивидуальна и зависит от определенного спектра работ. Отдавать работу по оформлению документации подобного характера лучше всего на аутсорсинг, держать в штате отдельного работника намного дороже, учитываю, что помимо работы ему нужно будет оплачивать постоянное повышение квалификации, обучение и командировочные.

Оформление документации по ликвидации опасного производственного объекта https://prompb.ru/project/proekt-likvidacii-opasnogo-obekta/ занимает от 7 дней и больше, в зависимости от количества работы и занятости специалиста. Никогда не ведитесь на более короткие сроки, так как физически невозможно составить документа подобного характера в сжатые сроки.

Как выбрать качественно и надежного исполнителя?

В поисковой системе Яндекс, достаточно много хороших компаний которые занимаются данным вопросом на высоком и квалифицированном уровне. Критерии выбора обычно такие: найдите на сайте сертификаты (просмотрите их внимательно и убедитесь в подлинности), просмотрите отзыв о компании и запросите стоимость работ по своему объекту.

Стоимость по рынку в среднем одинаковая, разница только в надежности и качестве выполнения работ тем или иным специалистом.