Проект на достройку Кумёнского водовода закажут в очередной раз

Проектную документацию на водовод для Кирова будут заказывать заново.

В правительстве области создали рабочую группу по подготовке Кумёнского водовода к достройке. Об этом сегодня сообщил депутатам кировской гордумы на заседании комиссии министр строительства и ЖКХ Игорь Селезнёв во время обсуждения проблемы с исполнением муниципального контракта на проведение проектно-изыскательских работ.

Дело в том, что 2020 году один подрядчик уже проводил их и часть документации направил а госэкспертизу. Однако работы завершить не смог из-за ряда обстоятельств, контракт был расторгнут и в текущем году заключен новый с другой организацией. Однако неделю назад новый подрядчик отказался от выполнения, объяснив это невозможностью уложиться в заданный срок. Придётся заключать новый конкурс и проводить все работы с нуля.

Игорь Селезнёв заверил депутатов, что «дорожная карта» уже разработана, с участием специалистов рабочей группы будет исправлено техздание, затем объявлен заново выбор подрядчика. В необходимости завершения работ по Кумёнскому водоводу министр не сомневается, хотя сроки всё отдаляются. Тем временем ежегодно бюджет тратит многие миллионы рублей на консервацию объекта.