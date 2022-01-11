Проект по лекарственному возмещению расширен на все районы Кировской области

С 1 января 2022 года проект по лекарственному возмещению распространен на все районы Кировской области. Об этом сообщает областной минздрав.

Проект по лекарственному возмещению реализуется в регионе с 2019 года. В его рамках пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить необходимые лекарства на льготных условиях.

До текущего года в проекте участвовали 26 муниципальных образований. С этого года возможность получить лекарства по льготным ценам появилась у жителей всех районов Кировской области кроме Кирова и Кирово-Чепецка.

Как отмечалось ранее, данная программа способствовала снижению смертности в регионе.

– Проект востребован среди пациентов и показал высокую медицинскую эффективность. На пилотных территориях на 33 процента снизилось число вызовов скорой помощи, на 35 процентов сократилась частота госпитализаций и на 24 процента уменьшилось число умерших, — отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

В проекте могут участвовать жители области, состоящие на диспансерном учете у участковых терапевтов с артериальной гипертензией или ишемической болезнью сердца.

По условиям проекта пациент может сам выбрать торговое наименование препарата в соответствии с рецептом и перечнем ЖНВЛП – жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Лекарства российского производства можно приобрести со скидкой 60 процентов от предельной цены изготовителя, импортные препараты – со скидкой 50 процентов. Недополученную прибыль аптекам компенсирует областной бюджет.

В 2021 году было обслужено более 229 тысяч рецептов и отпущено более 600 тысяч упаковок лекарств. Льготой воспользовались более 33 тысяч человек. На эти цели из областного бюджета была выделена 61,2 тысячи рублей. На 2022 год эта сумма будет выше и составит 89,3 тысячи.

Как подчеркнул Дмитрий Курдюмов, опыт Кировской области по лекарственному возмещению при болезнях системы кровообращения получил высокую оценку на уровне российского Минздрава и был рекомендован для тиражирования в других регионах РФ.