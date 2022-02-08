Проект «Река времени» в Кирово-Чепецке завершит компания «Авен-Север»

Подведены итоги электронного конкурса «Выполнение работ по реализации проекта «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская» в Кирово-Чепецке.

Ранее городская администрация расторгла контракт с подрядной организацией «Дагстройсервис», которая не выполнила работы в установленные сроки, а также сорвала ремонт школы №7. Кроме того, она была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

На повторный конкурс заявились две организации. Победитель (кировское ООО «Авен-Север») завершит реализацию проекта за 62,09 млн рублей.

Реновацию необходимо завершить до 30 сентября.