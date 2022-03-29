Проект «Zа нами правда!» объявляет новый конкурс

Проект «Zа нами правда!» подвел промежуточные итоги первого конкурса на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине – https://zanamipravda.ru/novosti/konkurs-na-luchshij-z-kontent/.

Первые 10 победителей (из Тамбовской, Московской, Ивановской, Рязанской, Кемеровской, Тульской, Брянской, Курганской областей и Республики Башкортостан) получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы: ivi, «Кинопоиск HD», Premier, VK Музыка, «Яндекс.Музыка» и другие.

А впереди – новые 90 призёров. К участию приглашаются все желающие.

Кроме того, команда проекта «Zа нами правда!» решила объявить еще один конкурс – 30 лучших авторов контента получат фирменный Z-мерч. Футболка и кружка с Z-логотипом, выбранным победителем конкурса.

Первые 10 победителей будут награждены уже 1 апреля. И это не шутка.

Чтобы принять участие в любом из конкурсов, нужно размещать картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы в поддержку российской армии на сайте https://zanamipravda.ru и в сообществах проекта в соцсетях.