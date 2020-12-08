Аппетиты растут: проезд в кировских автобусах может подорожать вдвое

Перевозчики попросили поднять стоимость билетов до 52 рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Источник онлайн».

Как рассказал глава РСТ Максим Михайлов, Кировпассажиравтотранс (КПАТ) предложил увеличить цену на проезд до 41 рубля, АТП – до 52 рублей. Таким образом перевозчики хотят компенсировать возросшие затраты на энергоресурсы и снижение пассажиропотока.

Стоимость проезда может вырасти уже через два месяца. В конце декабря в РСТ займутся изучением документов, а к февралю появится новый тариф. Каким он будет и пойдет ли служба по тарифам навстречу кировским перевозчикам, пока неизвестно.

Впрочем, это не единственное изменение, которое ожидает кировский транспорт. В ближайшее время из автобусов могут исчезнуть кондукторы.