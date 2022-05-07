Проезд в ТЦ «Макси» на Московской закрыли бетонными блоками

В Кирове проезд в торговый центр «Макси» на улице Московской перегородили бетонными блоками. Об этом сообщили в ГИБДД.

Несколько блоков разместили на въезде в ТЦ со стороны улицы Московской 6 мая. Как пояснили в ведомстве, это было сделано для обеспечения безопасности дорожного движения. Из-за любителей «проскочить» напрямик на данном участке дороги нередко происходят аварии.

— Будьте внимательны, учитывайте данную информацию при планировании маршрута движения, — говорится в телеграм-канале ГИБДД города Кирова.

Ранее мы писали, что у «Макси» сбили электровелосипедиста.