Профессиональный кадровый подрядчик: 5 отличительных признаков

Если вы решили воспользоваться той или иной кадровой услугой то первоначально нужно найти надежного подрядчика. Как и по каким признакам отбирать профессионального кадрового подрядчика читайте в этой статье.

Планируя проведение оптимизации штата, предпринимателю необходимо позаботиться о выборе достойного бизнес-партнера. Во-первых, он должен быть компетентным – настоящим профессионалом. Во-вторых, исполнитель обязан быть надежным, чтобы дать заказчику нужный результат.

В России работает не один десяток кадровых агентств. Но не все они предоставляют поистине качественный сервис. Как же руководителю найти действительно стоящего подрядчика — https://outsourcing-kadrov.ru/? Для этого его достаточно оценить на соответствие ряду признаков. Их рассмотрением мы сейчас и займемся!

Что отличает исполнителей-профессионалов

Характерные признаки достойного агентства кадровых услуг:

Богатый опыт работы . Чтобы стать настоящим мастером своего дела, требуется время. Конечно, если компания существует 10 лет, это еще не говорит о высоком уровне компетентности ее специалистов. Но доверие к ней явно выше, чем к организации, стаж работы которой исчисляется одним-двумя годами.

. Чтобы стать настоящим мастером своего дела, требуется время. Конечно, если компания существует 10 лет, это еще не говорит о высоком уровне компетентности ее специалистов. Но доверие к ней явно выше, чем к организации, стаж работы которой исчисляется одним-двумя годами. Хорошая репутация . Угодить абсолютно всем – сложная, а то и вовсе невыполнимая задача. Поэтому необязательно, чтобы в активе исполнителя были только положительные отзывы. Но их доля должна составлять не менее 80-90%.

. Угодить абсолютно всем – сложная, а то и вовсе невыполнимая задача. Поэтому необязательно, чтобы в активе исполнителя были только положительные отзывы. Но их доля должна составлять не менее 80-90%. Четкая специализация . Лучше рассматривать подрядчиков, которые предоставляют именно кадровые услуги, а не разные виды сервиса. При наличии четкой специализации повышается вероятность того, что исполнитель хорошо разбирается во всех тонкостях своего дела.

. Лучше рассматривать подрядчиков, которые предоставляют именно кадровые услуги, а не разные виды сервиса. При наличии четкой специализации повышается вероятность того, что исполнитель хорошо разбирается во всех тонкостях своего дела. Наличие лицензии и свидетельства об аккредитации . Данные документы отражают не только пригодность (с точки зрения ФС) подрядчика к оказанию кадровых услуг, но и дают дополнительную уверенность в его надежности.

. Данные документы отражают не только пригодность (с точки зрения ФС) подрядчика к оказанию кадровых услуг, но и дают дополнительную уверенность в его надежности. Адекватная ценовая политика. В каждом агентстве цены на услуги устанавливаются индивидуально. Однако сравнение разных компаний позволяет легко определить среднерыночные показатели. И цены выбранного исполнителя должны быть с ними сопоставимы (допустимо отклонение в пределах +/-20%).

Дополнительными признаками профессионализма подрядчика являются контрактная основа партнерства и персональный подход к каждому клиенту. Если аутстаффер или аутсорсер уверен в высоком качестве своего сервиса, он не только соглашается, но и сам настаивает на подписании договора. Это обеспечивает безопасность и добросовестность сотрудничества для обеих сторон. А индивидуальный подход – залог того, что выбранная схема кадровой оптимизации окажется наиболее эффективной с учетом всех особенностей компании и целей заказчика.